Opnieuw vele tienduizenden betogers tegen president Loekasjenko in Wit-Rusland SPS

13 september 2020

20u43

Bron: Belga 0 In de Wit-Russische hoofdstad Minsk zijn vandaag weer tienduizenden betogers de straat opgegaan om hun ongenoegen te uiten over het bewind van president Aleksandr Loekasjenko. Er zijn ook opnieuw honderden mensen opgepakt. Niettemin neemt de protestbeweging ook vijf weken na de betwiste verkiezingen niet in omvang af.

Sinds de presidentsverkiezingen van 9 augustus trekken elk weekend meer dan 100.000 mensen door de straten van Minsk om te protesteren tegen het nieuwe mandaat van Loekasjenko. Dat was ook zondag weer het geval. Sommige waarnemers spraken van 150.000 betogers. Ook in andere steden in het land is opnieuw gemanifesteerd.

De manifestanten botsten opnieuw op de massaal uitgerukte ordediensten, die de betogers de weg naar het presidentsgebouw versperden. Volgens de politie zijn in Minsk in totaal zo'n 400 mensen opgepakt tijdens de betoging. Die kreeg de naam "mars van de helden" mee, een eerbetoon aan de slachtoffers van de repressie. Volgens mensenrechtengroep Viasna zijn in andere steden ook nog eens 200 mensen gearresteerd.

Svetlana Tikhanovskaja, de presidentskandidate die de verkiezingsoverwinning opeist en momenteel in ballingschap in Litouwen verblijft, prees in een video "de heroïsche bevolking" die haar "strijd voor de vrijheid" voortzet. Van de leiding van de coördinatieraad die de oppositie heeft opgericht is nog slechts één lid op vrije voeten in Wit-Rusland zelf: Nobelprijswinnaar Svetlana Aleksevejitsj.

Het regime van Loekasjenko is afhankelijk van de steun van Rusland. Morgen gaat Loekasjenko voor het eerst sinds de politieke crisis op bezoek bij president Vladimir Poetin.