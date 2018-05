Opnieuw veel lof voor Nederlandse pizzakoerier die herdenkt tijdens bezorging Nationale Dodenherdenking in Nederland Caspar Naber

05 mei 2018

16u05

Bron: AD.nl 4 Een foto van een Nederlandse pizzakoerier uit Hoorn die twee minuten stil naast zijn fiets staat , wordt massaal gedeeld op sociale media. Vorig jaar gebeurde hetzelfde met een foto van een pizzabezorger in Groningen. "Dat wist ik niet, maar maakt het alleen maar mooier", zegt Stephen George uit Hoorn die de foto gisterenavond stiekem maakte.

De Nationale Dodenherdenking wordt jaarlijks gehouden ter nagedachtenis van alle Nederlandse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en alle Nederlanders die sindsdien zijn omgekomen "in oorlogssituaties en bij vredesoperaties".

George was naar eigen zeggen zo onder de indruk van het eerbetoon door de pizzabezorger dat hij de foto deelde op zijn LinkedIn-profiel. Dat leverde hem tientallen reacties op van mensen die de koerier lof toezwaaiden. De foto gaat ook als een dolle op Twitter, werd al ruim 400 keer geretweet en kreeg 1.900 hartjes. Prachtig, vindt George.

Hij zag ons niet en hoefde het eerbetoon dus niet voor de buitenwereld te doen Stephen George

De mede-eigenaar van een uitzendketen zag de koerier gisteravond toevallig staan toen hij vlak voor achten met zijn gezin van de Hoornse binnenstad naar huis liep over de Pakhuisstraat. "We zagen hem stoppen en van zijn fiets stappen. Even later zette hij zijn pet af en vouwde zijn handen voor zijn lichaam. Toen de kerkklokken acht uur sloegen, boog de jongen het hoofd naar beneden. Dat vonden we zo ontroerend dat ik een foto besloot te maken."

De pizza-boy stond helemaal alleen naast de weg. "Hij zag ons niet en hoefde het eerbetoon dus niet voor de buitenwereld te doen. Dat hij het toch deed, vind ik vrij respectvol voor zo'n jonge kerel. Toen hij wegfietste, riep ik naar hem dat ik het klasse vond wat hij had gedaan. De pizzakoerier stak toen zijn hand op."

De pizzakoerier was op pad voor Domino's. Een koerier van een Groningse vestiging van dezelfde pizzaketen kreeg op 4 mei vorig jaar ook van alle kanten complimenten voor zijn eerbetoon.

De Domino's filiaalhouder verklaarde nadien dat het binnen het bedrijf gebruikelijk is om twee minuten stilte in acht te nemen. "De telefoonlijn ligt plat, de medewerkers uit de keuken leggen hun werk neer en ook de bezorgers vraag ik voor vertrek of ze om 20.00 uur van hun fiets willen stappen. Zo kunnen wij de oorlogsslachtoffers op onze manier herdenken.”

Studentensite GroningenLife! deelde de 'iconische foto' van de respectvolle pizzakoerier gisteravond om niet-Nederlandse studenten te wijzen op de twee minuten stilte voor de oorlogsdoden.

Ik zag deze in mijn LI timeline. Mooi. Goed gedaan jochie 🙏🏼 #4mei #dodenherdenking pic.twitter.com/CDBVlOsUpT MRQ(@ watzijnweuit) link

Bekijk hieronder beelden van de Nationale Dodenherdenking: