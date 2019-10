Opnieuw vastgeketende en gefolterde leerlingen bevrijd uit Nigeriaanse Koranschool kv

16 oktober 2019

19u12

Bron: Reuters 0 In Katsina, in het noorden van Nigeria, heeft de politie vandaag opnieuw zo’n 500 jongens en mannen bevrijd uit een islamitische school. Meerderen van hen waren vastgeketend aan de muren en werden misbruikt en mishandeld, zeggen bronnen binnen de politie.

In één gebouw, dat goed onderhouden was en werkende sanitaire voorzieningen had, zaten 300 leerlingen die niet constant slecht behandeld werden. De 200 jongens en mannen die werden vastgehouden in het andere gebouw leefden echter in een nachtmerrie.

“Het tweede kamp is de gevaarlijke plek”, vertelde een bron binnen de politie. “De kinderen werden daar misbruikt.” Volgens de bron werden de meest onhandelbare leerlingen en sommige nieuwkomers in het tweede gebouw ondergebracht. Leerlingen uit het eerste gebouw werden soms naar het tweede gebouw overgebracht waar ze vervolgens ook mishandeld werden.



De inval in Katsina was al de derde gelijkaardige operatie in minder dan een maand tijd. In totaal werden deze maand al zo’n 1000 vastgehouden jongens en mannen bevrijd. Sommige ouders van de kinderen die werden bevrijd uit de twee andere scholen, dachten dat hun kinderen er onderwijs kregen en betaalden zelfs schoolgeld. Andere families stuurden familieleden die zich misdroegen of moeilijk opstelden naar de scholen om hen discipline bij te brengen.

Twee bronnen die ter plaatse waren vertelden aan Reuters dat de eigenaar van de school en vijf personeelsleden werden gearresteerd. De politie weigert voorlopig commentaar te geven.

Duizenden kinderen

Er liggen veel Koranscholen, genaamd Almajiris, in het noorden van Nigeria, dat voornamelijk islamitisch is. Volgens de lokale organisatie Muslim Rights Concern gaan ongeveer tien miljoen kinderen naar een Koranschool.

Er zouden naar schatting echter nog duizenden kinderen over het hele land vertoeven in miserabele omstandigheden in Koranscholen. De Nigeriaanse president Muhammadu Buhari en zijn regering staat onder druk om dringend actie te ondernemen. Buhari, afkomstig uit de staat Katsina, zei in juni dat hij van plan was om Almajiris uiteindelijk te verbieden, maar dat hij dat niet meteen wilde doen.