Opnieuw uitstel voor Boeing: United Airlines zal nog tot 19 december niet vliegen met 737 MAX AW

30 augustus 2019

18u56

Bron: Belga 0 De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij United Airlines verlengt de periode waarin ze niet meer vliegt met haar 14 toestellen van het model Boeing 737 MAX tot 19 december. Dat heeft United Airlines zelf bekendgemaakt.

Het toestel wordt aan de grond gehouden na twee ongevallen in maart waarbij 346 doden vielen.

In september worden door die beslissing in totaal 2.100 vluchten bij United Airlines geannuleerd, in oktober 2.900, in november 2.800 en voor het gedeelte in december 1.700.