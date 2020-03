Opnieuw twee Turkse soldaten gedood in Syrische provincie Idlib ttr

04 maart 2020

10u41

Bron: belga 1 In de Noord-Syrische provincie Idlib zijn opnieuw twee Turkse soldaten gedood. Zes andere Turkse soldaten zijn gewond geraakt, zo meldt het ministerie van Defensie in Ankara, dat het Syrische regeringsleger verantwoordelijk stelt voor de aanval.

De Turkse troepen hebben "onmiddellijk gereageerd" op de actie van het Syrische leger, zegt het ministerie nog.

Sinds het Turkse leger vorige week de operatie "Spring Shield" opstartte, zijn al minstens 37 Turkse soldaten om het leven gekomen.

De escalatie van het geweld in Idlib doet ook de spanningen tussen Moskou en Ankara toenemen. Turkije steunt er verschillende rebellengroepen, terwijl Moskou de belangrijkste bondgenoot is van de Syrische leider Bashar al-Assad. De Russische president Vladimir Poetin en de Turkse president Recep Tayyip Erdogan zullen elkaar morgen in Moskou ontmoeten om de situatie in Idlib te bespreken. Erdogan heeft duidelijk gemaakt dat hij er tot een staakt-het-vuren hoopt te komen.

De krant De Morgen schreef gisteren dat er minstens 25 Belgische Syrië-strijders momenteel in de noordwestelijke Syrische provincie Idlib verblijven. Sommigen van hen vechten er mee met de jihadistenbewegingen, rebellenmilities en het Turkse leger tegen de troepen van de Syrische president Assad en het Russische leger. Belgische veiligheidsdiensten bevestigen dat het onder meer gaat om jihadisten die eerder lid waren van Sharia4Belgium.