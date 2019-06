Opnieuw twee lichamen gevonden na schipbreuk toeristenboot op Donau FVI

06 juni 2019

12u03

Bron: Belga 0 Na het zware scheepsongeval van 29 mei op de Donau in de Hongaarse hoofdstad Boedapest zijn een veertiende en een vijftiende lichaam teruggevonden. Dertien mensen blijven vermist, zo is donderdag vernomen van de Hongaarse autoriteiten.

Het gaat om de lijken van twee vrouwen. Het ene lichaam werd gevonden in Boedapest zelf, niet ver van de plek van het ongeval. Het andere werd ontdekt in Ercsi, een vijftigtal kilometer stroomafwaarts. Woensdag werden al twee lichamen opgevist. Alle slachtoffers zijn Zuid-Koreanen.

De toeristenboot 'Hableany' ('Sirene') was vorige week woensdag in nauwelijks zeven seconden gezonken met 35 mensen aan boord: 33 Zuid-Koreaanse toeristen en twee Hongaarse bemanningsleden. De relatief kleine Hableany botste met het veel grotere riviercruiseschip Vikings Sigyn. De kapitein van dat laatste schip, een 64-jarige Oekraïner, is aangehouden. Er waren maar zeven overlevenden.

Hongaarse en speciaal gezonden Zuid-Koreaanse duikers willen lichamen uit het wrak van de gezonken plezierboot halen, maar door de sterke stroming op de Donau durven ze die risicovolle klus voorlopig niet aan. Een drijvende kraan die voldoende krachtig is om het wrak boven te halen, is woensdag in Boedapest aangekomen. Het is echter wachten tot het niveau van de rivier gedaald is om de kraan te ontplooien.