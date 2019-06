Opnieuw twee lichamen gevonden in Donau na schipbreuk toeristenboot

SPS

04 juni 2019

20u52

Bron: Belga

In de Donau in Hongarije zijn opnieuw twee slachtoffers gevonden van het scheepvaartongeval dat zich zes dagen geleden in Boedapest voordeed. Dat heeft de Hongaarse politie meegedeeld. Er werden in totaal al elf lichamen gevonden, zeventien mensen zijn nog altijd vermist.