Opnieuw twee Franse IS-leden ter dood veroordeeld in Irak FVI

02 juni 2019

13u21

Bron: Belga 12 Irak heeft zondag twee Franse jihadisten ter dood veroordeeld omdat ze deel uitmaakten van de terreurorganisatie Islamitische Staat (IS). Dat heeft het Iraakse gerecht meegedeeld. Op enkele dagen tijden hebben nu al negen Franse IS-leden de doodstraf gekregen in Irak.

De rechter oordeelde zondag dat zowel Fodil Tahar Aouidate (32) als Vianney Ouraghi (28) schuldig zijn aan lidmaatschap van IS. Volgens de Iraakse wet hebben ze nu 30 dagen de tijd om beroep aan te tekenen tegen hun veroordeling.

In totaal staan in Irak twaalf Fransen terecht wegens IS-lidmaatschap. Tot nu toe kregen al negen van hen de doodstraf.

De zaak heeft intussen ook geleid tot een reactie van de Franse regering, die zich tegen de doodstraf verzet. Een regeringswoordvoerder heeft zondag laten weten dat Frankrijk "op het hoogste niveau" wil tussenkomen.

"De houding van Frankrijk is altijd dezelfde geweest", zo verklaarde Sibeth Ndiaye aan Europe 1. "Van zodra onze burgers na een veroordeling onderworpen kunnen worden aan de doodstraf, komen we op het hoogste niveau tussenbeide."

"De Fransen die hun land hebben verlaten om via terroristische acties de wapens op te nemen tegen hun eigen land, hebben net als de anderen recht op consulaire bescherming", klinkt het nog.

Hoewel Frankrijk tegen de doodstraf is, wil het dat jihadisten ter plaatse berecht worden voor misdaden die in Syrië en Irak werden gepleegd. Parijs wil niet dat de 'foreign fighters' terugkeren naar Frankrijk.