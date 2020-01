Opnieuw twee doden door coronavirus, aantal patiënten opgelopen naar 291 LH

21 januari 2020

11u30

Bron: Belga, ANP 6 UPDATE De door een nieuwe variant van het coronavirus veroorzaakte longziekte heeft in China aan twee extra mensen het leven gekost. Dat heeft de burgemeester van Wuhan bekendgemaakt. Het dodental stijgt daarmee naar zes. Het aantal patiënten met het virus is intussen opgelopen naar 291.

De meeste besmettingen (270) zijn vastgesteld in de provincie Hubei, waar de miljoenenstad Wuhan wordt gezien als het epicentrum van de uitbraak. Ook in Peking, Shanghai en de provincie Guangdong heeft het virus de kop opgestoken, berichten staatsmedia. Het virus kon op geen slechter moment uitbreken. In China staat het Chinees Nieuwjaar voor de deur en inwoners gaan dan massaal op reis.

Strenge controles

De Chinese autoriteiten proberen verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Er wordt streng gecontroleerd in Wuhan, waar circa 11 miljoen mensen wonen. Mensen met symptomen als koorts mogen niet aan boord gaan van vliegtuigen of treinen. Ook mogen groepen toeristen de stad niet verlaten. De verkeerspolitie zal bovendien ook controles uitvoeren bij privévoertuigen die Wuhan in- en uitrijden. Zij zal nagaan of ze levende vogels of wilde dieren bij zich hebben.

Het coronavirus is inmiddels ook de grens overgestoken. Er zijn gevallen bekend in Zuid-Korea, Japan en Thailand. De Filipijnse autoriteiten onderzoeken nog of een 5-jarige jongen uit China het virus heeft. Hij arriveerde eerder deze maand met zijn moeder in Cebu City en is opgenomen in het ziekenhuis. Er vindt nog een bijkomend onderzoek plaats om na te gaan om welke variant van het virus het gaat.

Australië liet intussen weten dat het passagiers op vluchten uit Wuhan gaat screenen. Sinds vandaag wordt in de stad Brisbane een man in zijn woning in isolatie gehouden omdat hij symptomen van het coronavirus vertoont. Ook hij is onlangs nog in Wuhan geweest.

Nikkei onder druk

De Japanse effectenbeurs Nikkei in Tokio ging met een verlies van 0,9 procent de dag uit op 23.864,56 punten. Japan Airlines zakte 3 procent. Beleggers vrezen dat mensen minder gaan reizen door het virus, dat verwant is aan het SARS-virus dat in 2003 veel onrust veroorzaakte en over de hele wereld ruim zevenhonderd levens eiste.

Miljoenen Chinezen gaan binnenkort echter op reis om Chinees Nieuwjaar te vieren. De makers van luchtreinigers en andere beschermingsproducten zoals mondmaskers zaten dan ook in de lift. Het Japanse Azearth maakte een koerssprong van ruim 16 procent en Airtech Japan dikte 8 procent aan.

De Chinese beurzen gingen eveneens omlaag. De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 1,3 procent in de min. De Hang Seng-index in Hongkong zakte 2,5 procent. Kredietbeoordelingsbureau Moody's verlaagde de kredietrating voor Hongkong vanwege de aanhoudende protesten in de stad. De Kospi in Seoul verloor 1 procent en in Sydney eindigde de All Ordinaries-index 0,2 procent in de min.