Opnieuw twee doden door Australische bosbranden. Regering zet 3.000 soldaten in kv

04 januari 2020

02u27

Bron: Belga 0 Twee mensen zijn om het leven gekomen in een "werkelijk niet te stoppen" bosbrand op Kangaroo Island, een populaire toeristische bestemming in Zuid-Australië. Dat meldt de minister-president van de staat, Steven Marshall.

"Het forensisch team is onderweg en als we meer informatie hebben, zullen we die bekendmaken", verklaarde Marshall nog. De familie van de slachtoffers moet nog ingelicht worden.

Volgens Marshall startten de bosbranden op het eiland al op 20 december, maar escaleerde de situatie vrijdagnamiddag door de weersomstandigheden. Bij de bosbranden die in september in Australië begonnen, is al meer dan 5 miljoen hectaren land in de vlammen opgegaan. In totaal kwamen al 21 mensen om het leven in de branden.

Militairen

De Australische premier Scott Morrison kondigde vandaag aan dat het land 3.000 militairen zal inzetten om de hulpdiensten bij te staan in de strijd tegen de bosbranden.

“Ik wil benadrukken dat het Australische leger al geholpen heeft... We zullen de strijdkrachten verder inzetten”, verklaarde Morrison. De regering zal verder 20 miljoen dollar (12,5 miljoen euro) vrijmaken om vier blusvliegtuigen te lenen.

Volgens defensieminister Linda Reynolds is het de eerste keer dat reservisten verplicht ingezet worden. Bedoeling is dat ze medische en civiele hulp bieden bij rampen.