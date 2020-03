Opnieuw triest record voor Spanje: 849 doden op één dag, aantal besmettingen stijgt weer feller TT ADN

31 maart 2020

12u21

Bron: Reuters, El Pais 8 In Spanje zijn er in 24 uur tijd 849 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dat meldt het Spaanse ministerie van Gezondheid. Het is opnieuw een record nadat zondag al eens 838 doden werden gerapporteerd. Het nieuwe totaal ligt nu op 8.189 doden, tegenover 7.340 gisteren.

Het is al de vierde dag op rij dat er in het land meer dan 800 doden op één dag tijd vallen door het coronavirus. Het sterftecijfers is procentueel gezien wel minder sterk gestegen dan de voorbije dagen.

Kaap van 100.000 besmettingen nabij

Slecht nieuws kwam er ook over het aantal nieuwe besmettingen: dat neemt na vijf dagen van dalingen weer sneller toe. Er kwamen op 24 uur 11 procent meer gevallen bij, van 85.195 tot 94.417, een stijging van 9.222. Gisteren en zondag ging het nog om ‘maar’ 6.500 nieuwe besmettingen. Verwacht wordt dat de kaap van 100.000 besmettingen in de loop van de dag gerond wordt.



Vooral de regio’s Madrid en Catalonië zijn zwaar getroffen. In en rond de hoofdstad zijn nu 24.000 mensen besmet, 3.603 patiënten zijn overleden. In Catalonië gaat het om 16.157 besmettingen en 1.672 doden.

Op intensieve zorgen liggen momenteel 5.600 patiënten, onder andere in een groot noodziekenhuis in Madrid, dat ingericht is een congresgebouw. Al 19.000 patiënten zijn sinds het begin van de uitbraak ook weer genezen.

(Lees verder onder de grafiek)



De Spaanse regering heeft de lockdownmaatregelen die begin maart werden ingevoerd uitgebreid tot 11 april.

Catalaanse gevangenen mogen deel van straf in huisarrest uitzitten

De Catalaanse gerechtelijke autoriteiten willen intussen een groot deel van de gevangenen thuis in huisarrest plaatsen zolang de quarantainemaatregelen vanwege de corona-epidemie gelden. Het gaat om een “uitzonderlijke maatregel in een ongeziene noodsituatie”, aldus het Catalaanse ministerie van Justitie. Bedoeling is om meer afstand te creëren tussen de gevangenen en zo de kans op coronabesmettingen te verminderen. De gevangenen mogen zelf kiezen of ze in de gevangenis blijven of naar huis gaan.

Ook de negen Catalaanse separatistische leiders die in oktober vorig jaar veroordeeld werden tot gevangenisstraffen vanwege de organisatie van het Catalaans onafhankelijksreferendum, kunnen er dus voor kiezen om naar huis te gaan tot het einde van de maatregelen.

