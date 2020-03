Opnieuw traangas afgevuurd aan Grieks-Turkse grens HLA

06 maart 2020

11u18

De spanningen aan de grens tussen Turkije en Griekenland zijn ook vrijdag nog niet afgenomen. Op beelden die de Griekse tv-zender Skai uitzendt, is te zien dat vlak bij de grenspost Kastanies wolken van traangas hangen. Dat traangas zou, volgens de zender, zijn afgeschoten vanaf de Turkse kant van de grens. De Griekse veiligheidsdiensten proberen het traangas met water weg te sproeien. Een journalist van het Franse persbureau AFP meldt dat ook de Grieken kort traangas afvuren op de migranten, die met stenen gooien.

"Er waren gecoördineerde acties deze voormiddag", aldus een Griekse verantwoordelijke over het Turkse afvuren van traangas. Nog volgens Athene verdelen de Turken materiaal om tralies door te snijden.

De Grieken maken zich ongerust over de aankondiging van de Turkse minister van Binnenlandse Zaken Süleyman Soylu van donderdag. Die had aangekondigd 1.000 politieagenten naar de grens met Griekenland te sturen om zogenaamde pushbacks van vluchtelingen te verhinderen. Bronnen rond de Griekse regering zeiden donderdag dat in enkele dagen tijd al zo'n 35.000 mensen zijn tegengehouden die illegaal de grens wilden oversteken. Volgens de Turkse autoriteiten hebben de Grieken zeker twee migranten gedood, en journalisten ter plaatse bevestigden dat. Athene noemt dat nepnieuws.

Zaterdag had de Turkse president Recep Tayyip Erdogan gezegd dat de EU de grenzen zou openen voor de vluchtelingen die zich in Turkije bevinden. Duizenden migranten werden daarop in bussen overgebracht naar de grens met Griekenland, maar Athene hield de grens potdicht - de Europese Unie wil te allen prijze een nieuwe migratiecrisis vermijden. Volgens Brussel zet Ankara de vluchtelingen in om de Europese Unie te chanteren, en zo steun te krijgen voor de Turkse aanpak bij het conflict in Idlib.