Opnieuw tientallen tonnen Russische brandstof in noordpoolgebied gedumpt

12 juli 2020

15u07

Bron: Belga 8 Nabij de Russische industriële regio Norilsk in de Noordelijke IJszee zijn opnieuw grote hoeveelheden brandstof in het milieu gedumpt. Er kwam vandaag circa 44,5 ton afval uit een pijpleiding, zo maakte het bedrijf Norilsktransgas bekend.

Het is een filiaal van Nikkelmaker Nornickel, een bedrijf dat al voor een ander milieuschandaal verantwoordelijk is: einde mei had het 21.000 ton olie uit uit een thermische centrale laten lekken.

Na het incident van vandaag op meer dan 100 kilometer van Norilsk werd de pijpleiding afgesloten, aldus het bedrijf. Er was geen gevaar voor mensen, zo wordt gemeld. Er is een intern onderzoek gestart.



Er zijn de laatste tijd meer milieuschandalen in de Russische toendra gesignaleerd. Nornickel heeft toegegeven dat het zeer giftig vloeibaar afval met zware metalen en zuur in een rivier heeft geloosd. Milieuactivisten spreken van de grootste olieramp in de geschiedenis van het Russische poolgebied.