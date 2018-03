Opnieuw tientallen gewonden na onrust bij grens tussen Gaza en Israël, Erdogan veroordeelt "moordpartij" mvdb

31 maart 2018

21u32

Bron: ANP 0 Een dag na de dodelijke protesten aan de grens tussen de Gazastrook en Israël zijn opnieuw een tiental Palestijnse betogers gewond geraakt bij confrontaties met het Israëlische leger. Met waarschuwingsschoten werden jongeren in de Gazastrook op afstand gehouden. Volgens lokale autoriteiten is ook gericht gevuurd. Het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid meldde ongeveer zeventig gewonden.

De sfeer blijft gespannen, sinds gisteren minstens 17 mensen om het leven kwamen bij massale protesten, de bloedigste dag in vier jaar. Meer dan 1.400 anderen raakten gewond door het inademen van traangas. Het Israëlische leger vuurde het traangas af met drones. Tienduizenden betoogden voor het recht van Palestijnse vluchtelingen en hun nakomelingen naar huis terug te keren in wat vandaag Israël is. De Israëlische overheid verbiedt dit. Verwacht wordt dat de protesten nog dagen zullen duren. Israël zei dat het schoot op mensen die het hekwerk op de grens naderden, met de waarschuwing dat dit de veiligheid bedreigde.

Palestijnse betogers gooiden op verschillende plaatsen met stenen en molotovcocktails naar Israëlische soldaten. Sommige betogers droegen sleutels mee als symbool van de woningen die de Palestijnse vluchtelingen zowat 70 jaar geleden achterlieten. Onder de doden zijn een landbouwer en een kunstenaar.

De Palestijnse president Mahmoud Abbas riep vandaag uit tot een dag van rouw. Winkels op de Gazastrook, op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem bleven uit protest dicht. Duizenden mensen woonden de begrafenissen bij van de gedode Palestijnen. De VN-Veiligheidsraad kwam gisteren in spoed bijeen.

Israëlisch premier Benjamin Nethanyahu heeft voor het eerst gereageerd op de gespannen situatie. Hij verdedigde zich via Twitter door te zeggen dat Israël zijn soevereiniteit en burgers beschermt.

De Gazastrook staat sinds 2007 onder controle van de radicaal-islamitische groepering Hamas. Raketaanvallen vanuit de dichtbevolkte Gazastrook op Israël leidde in 2009 en 2014 tot twee bloedige oorlogen met Israël waarbij duizenden slachtoffers vielen.

"Israëlische terreur"

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft het optreden van Israël in Gaza veroordeeld. Hij noemde het doodschieten van de betogers door Israëlische soldaten een "moordpartij".

Zijn regering zal de "Israëlische terreur'' altijd en overal aan de kaak stellen, beloofde Erdogan zijn achterban zaterdag in Istanboel. Hij sprak van een "onmenselijke aanval" en voegde eraan toe: "Wij zullen onze Palestijnse broeders in hun rechtmatige wens tot het einde toe steunen". Israël bekritiseert Turkije al geruime tijd wegens hulp aan Hamas.

כל הכבוד לחיילינו ששומרים על גבולות המדינה ומאפשרים לאזרחי ישראל לחגוג את החג בשקט. ישראל פועלת בתקיפות ובנחישות כדי להגן על ריבונותה וביטחון אזרחיה. Benjamin Netanyahu(@ netanyahu) link