Opnieuw tienduizenden mensen op straat in Hongkong KVE

08 december 2019

10u42

Bron: Belga 0 In Hongkong zijn zondag opnieuw tienduizenden mensen op straat gekomen, precies zes maanden nadat de protestbeweging begin juni ontstond. De betoging van zondag -omgedoopt in Human Rights Day- is de grootste in weken. De demonstranten blijven aandringen op meer democratie in de stadstaat.

De rally, georganiseerd door het Civil Human Rights Front, trekt van Victoria Park naar Central. Het is de eerste keer in maanden dat de regering toestemming heeft gegeven om dit parcours af te leggen. Door de grote opkomst zijn ook de straten rond Victoria Park geblokkeerd. De meeste betogers gaan in het zwart gekleed.

De ordediensten zijn op hun hoede. De politie pakte eerder op de dag nog elf mensen op en nam ook een vuurwapen en pepperspray in beslag. Gevreesd werd dat extremisten die zouden gebruiken om chaos te creëren tijdens de mars of om politieagenten aan te vallen, luidde het op een persconferentie van de politie. Meer dan 4.000 agenten worden ingezet om de betoging in goede banen te leiden.

Zes maanden geleden ontstonden de eerste protesten in Hongkong, nadat de regering een wet wilde goedkeuren die meer inmenging door China toeliet. De wet is ingetrokken, maar de protestbeweging vraagt intussen meer democratie en een onafhankelijk onderzoek naar het politiegeweld bij vorige manifestaties. Het is zondag ook de eerste betoging sinds de districtsverkiezingen in Hongkong, waarbij het pro-democratiekamp een meerderheid behaalde.

Sinds de teruggave van de vroegere Britse kolonie aan China in 1997 wordt de stadstaat geleid door Peking onder het motto "een land, twee systemen". De zeven miljoen Hongkongers hebben, anders dan de bevolking in de Volksrepubliek China, veel meer rechten en vrijheden. Maar ze vrezen dat die in de toekomst geleidelijk zullen afnemen.