Opnieuw tienduizenden betogers op straat in Wit-Rusland, tientallen arrestaties HLA

30 augustus 2020

16u44

Bron: Belga 1 Tienduizenden betogers zijn volgens schattingen van het Franse persbureau AFP en lokale media voor de derde opeenvolgende zondag de straat opgetrokken in Minsk om te protesteren tegen president Alexandr Loekasjenko. In de Wit-Russische hoofdstad werden al tientallen arrestaties verricht.

De betoging was niet toegelaten door de autoriteiten. Ondanks een massale aanwezigheid van de oproerpolitie, die ook met pantservoertuigen verhinderde dat verschillende optochten bij elkaar zouden aansluiten, zag het centrum van de Wit-Russische hoofdstad zwart van het volk, onder meer het Oktoberplein en het Onafhankelijkheidsplein. De betogers droegen rood-witte vlaggen van de oppositie en scandeerden slogans als “Loekasjenko in de celwagen” of “vertrek!”. Media en Telegramgroepen van de oppositie verspreidden ook beelden van betogingen van duizenden mensen in andere steden van het land, zoals Brest en Grodno.

De oproerpolitie ging meteen over tot arrestaties en zette verschillende pleinen in de hoofdstad af, waardoor het protest zich verspreid heeft over verscheidene delen van de stad. Steeds weer worden burgers door geüniformeerde manschappen ingesloten.



Het Wit-Russische ministerie van Binnenlandse Zaken heeft burgers gewaarschuwd voor deelname aan de betoging en heeft met geweld gedreigd. De betogers zeggen dat ze vreedzaam manifesteren en geen schrik hebben.

Het motto van de protesten van zondag is “Voor vrede en onafhankelijkheid”. De afgelopen twee zondagen waren er ook demonstraties in het land met honderdduizenden deelnemers die Loekasjenko “de laatste dictator van Europa” noemen. Veel betogers dreven met slogans ook de spot met de 66ste verjaardag van de president. Sommigen droegen een doodskist met een kakkerlak, de bijnaam die Loekasjenko van zijn tegenstanders kreeg. Op zijn 66ste verjaardag moet Loekasjenko volgens de democratiebeweging inzien dat het volk tegen hem is en dat zijn 26 jaar aan de macht afgelopen is.

Zaterdag waren er ook al protesten in het hele land. Duizenden vrouwen gingen de straat op. Ze trokken vanaf het Plein van de Vrijheid te voet door Minsk, zoals te zien is op beelden die via de sociale netwerken werden verspreid.

De situatie in Wit-Rusland is zeer gespannen sinds de presidentsverkiezingen van drie weken geleden. Loekasjenko eiste toen de overwinning op met 80 procent van de stemmen. Vrijwel iedereen in en buiten Wit-Rusland is ervan overtuigd dat die uitslag met fraude tot stand is gekomen. De oppositie beschouwt Svetlana Tichanovskaja als de echte winnaar.

Persoonlijk onderhoud met Poetin

Het Kremlin heeft intussen laten weten dat er de komende weken een treffen gepland is in Moskou tussen de Russische president Vladimir Poetin en Loekasjenko. De Russische president gaf Loekasjenko eerder deze week nog rugdekking en verzekerde hem van zijn bereidheid om in geval van een escalatie in Wit-Rusland veiligheidstroepen van zijn ministerie van Binnenlandse Zaken naar het land te sturen. In een interview met de Russische staatstelevisie onderstreepte Poetin dat hij geen twijfels heeft bij de verkiezingsoverwinning van Loekasjenko.