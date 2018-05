Opnieuw tienduizenden betogers op straat in Nicaragua

10 mei 2018

Bron: Belga

In Nicaragua zijn opnieuw tienduizenden mensen op straat gekomen tegen de regering van president Daniel Ortega. De proteststoet was wel zes kilometer lang in de hoofdstad Managua. De protesten worden door studenten geleid, maar trekken deelnemers uit alle lagen van de bevolking.