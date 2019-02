Opnieuw tal van bomdreigingen in en rond Moskou: slordige 30.000 mensen geëvacueerd ADN

05 februari 2019

15u18

Bron: Belga 0 In en rond de Russische hoofdstad Moskou zijn ongeveer 130 anonieme bommeldingen binnengekomen. Dat heeft geleid tot de evacuatie van ongeveer 30.000 mensen, aldus de hulpdiensten aan het Russische staatsnieuwsagentschap TASS.

Het gaat om onder meer kinderdagverblijven, scholen, regeringsgebouwen en winkelcentra. Vooralsnog zijn geen bommen aangetroffen.

In heel Rusland zijn al meer dan een jaar regelmatig meldingen van mogelijke bommen in openbare instellingen. Geen enkele melding raakt echter bevestigd. De achtergrond is nog niet uitgeklaard. Russische media speculeren over hackers, of een oefening van de veiligheidsdiensten.

Officieel klinkt het dat de bedreigingen uit het buitenland komen.

Meer over misdaad

computercriminaliteit