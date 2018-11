Opnieuw Syrisch vonnis dat Brusselse kleuter Yasmine naar moeder terug mag GVV

25 november 2018

13u03

Bron: Eigen berichtgeving 0 In Syrië is er opnieuw gevonnist dat de Brusselse kleuter Yasmine Atid (4) terug naar haar moeder in België mag. Dat is ditmaal beslist door een rechtbank met leden van de vroegere en de huidige tak van Al-Qaida in het land.

Yasmine is handen van die laatste, terwijl de eerste de regio waar ze verblijft, domineert. Die vroegere tak had eerder al beslist dat het kind bij haar moeder thuishoort, nu haar vader is gesneuveld. Maar de huidige tak legde zich daar niet bij neer.

Voorwaarde voor haar terugkeer naar België is wel dat er geen bewijzen worden gevonden dat de moeder geen goede moslima zou zijn. Dat had de gescheiden vader die het meisje meenam naar het oorlogsgebied in zijn testament beweerd.

Het onderzoek naar die beschuldiging is in handen van een hooggeplaatst Al-Qaida-lid dat aanzien heeft in beide kampen. Maar specialisten durven nog niet te voorspellen wat de uitkomst zal zijn.