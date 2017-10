Opnieuw steekt rechter stokje voor Trumps nieuwste inreisverbod JC

22u17

Bron: Reuters & CNN 0 AP Rechter Derrick Watson in Honolulu verbiedt al voor de tweede keer een inreisverbod van de Amerikaanse president Donald Trump. Een rechter in Hawaï heeft het meest recente inreisverbod van Amerikaans president Donald Trump geblokkeerd. Vanaf morgen zouden er nieuwe beperkingen gelden voor reizigers uit acht landen die de VS willen binnenkomen. De federale rechters steken nu al voor de derde keer een stokje voor Trumps plannen.

De maatregelen, die vorige maand werden aangekondigd, hadden gevolgen voor reizigers uit Iran, Libië, Syrië, Jemen, Somalië, Tsjaad en Noord-Korea en golden ook voor bepaalde functionarissen uit Venezuela. Het was Trumps nieuwste versie van een inreisverbod dat aanvankelijk gericht was tegen zes moslimlanden in het Midden-Oosten, maar dat eerder al verworpen was door het Amerikaanse Hooggerechtshof.

De staat Hawaï stapte naar de rechter, met als argument dat de federale migratiewetten de staat niet de autoriteit geven om de beperkingen op te leggen. Rechter Derrick Watson in Honolulu had Trumps vorige inreisverbod in maart ook al verboden. In zijn vonnis van vandaag zei hij dat Hawaï er waarschijnlijk in zal slagen te bewijzen dat het nieuwe verbod de federale migratiewetten schendt.

Beroep

Het beleid "leidt aan exact dezelfde ziektes als zijn voorganger: er ontbreken afdoende aanwijzingen dat de komst van meer dan 150 miljoen mensen uit zes landen schadelijk zou zijn voor de belangen van de Verenigde Staten", aldus de rechter.



Het departement justitie heeft nog niet op de uitspraak gereageerd, maar verwacht wordt dat er beroep wordt aangetekend. Dat gebeurde eerder ook, waardoor de inreisbeperkingen uiteindelijk bij het hooggerechtshof terechtkwamen. De kwestie waar het telkens om draait is of vijandigheid tegen moslims een reden voor een inreisverbod mag zijn.