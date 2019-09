Opnieuw stakingen bij Ryanair: Spaanse piloten leggen 5 dagen het werk neer AW

03 september 2019

15u53

Bron: Belga 20 Spaanse piloten van luchtvaartmaatschappij Ryanair leggen later deze maand voor vijf dagen het werk neer in de roep om betere arbeidsvoorwaarden. Gesprekken tussen de Ierse prijsvechter, de piloten en een bemiddelaar draaiden op niets uit, zo laat pilotenbond SEPLA weten.

De pilotenbond is boos over de geplande sluitingen van vier bases op de Canarische eilanden: Las Palmas, Tenerife South, Lanzarote en Girona. Die sluiting zou het ontslag betekenen van honderden piloten en cabinemedewerkers in Spanje.

Wat met de reiziger?

De bond roept circa negenhonderd piloten op om op 19, 20, 22, 27 en 29 september het werk neer te leggen. Voor sommige van die data heeft cabinepersoneel van Ryanair eerder al acties aangekondigd.

Een staking betekent overigens niet direct dat het vliegschema erg in de war wordt geschopt. Zo leidden de acties in het Verenigd Koninkrijk nauwelijks tot problemen, omdat de betrokken pilotenbond maar een klein aantal piloten vertegenwoordigt. Ook een staking in Portugal eerder deze maand bracht niet al te veel hinder met zich mee omdat er in dat land een minimale dienstverlening verplicht is. Vlieg je die dag van, naar of via Spanje met Ryanair? Check dan (via je vluchtnummer) online of je vlucht zoals gepland zal doorgaan.