Opnieuw stakingen bij Amazon in Duitsland ttr

29 november 2019

10u12

Bron: belga 0 In Duitsland heeft de vakbond Verdi het personeel van onlinehandelaar Amazon opnieuw opgeroepen om te staken, naar aanleiding van "Black Friday" en Cyber Monday". De vakbond eist al jarenlang een cao voor de werknemers. Volgens Amazon zelf zijn de meeste werknemers gewoon aan het werk en zullen de klanten niets voelen van de acties.

Verdi roept de werknemers in alle Duitse Amazon-vestigingen op om vandaag, morgen en maandag te staken. Dat gebeurt al sinds mei 2013 met de regelmaat van de klok, telkens er belangrijke koopmomenten, zoals nu "Black Friday" of nog de eindejaarsperiode, aanbreken.

De directie weigert over een cao te onderhandelen. Zij argumenteert dat de werknemers logistieke taken uitvoeren en niet in de handel zijn tewerkgesteld. Ze claimt ook dat het loon aan de bovenkant ligt van wat gangbaar is in de logistieke sector, en dat er veel doorgroeimogelijkheden en extra's zijn.

Amazon heeft in Duitsland dertien magazijnen, goed voor zowat 13.000 werknemers. Het bedrijf kreeg eerder kritiek voor de zware arbeidsomstandigheden, waarbij het personeel uitgeput zou geraken door het opgelegde tempo en de vele kilometers die ze dagelijks moeten afleggen.