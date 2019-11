Opnieuw soldaten gedood in Mali

03 november 2019

Belga

In Mali, in het noorden van Afrika, zijn zaterdag twee soldaten gedood en zes gewond geraakt toen hun voertuig bij een patrouille in het centrum van het land geraakt werd door een explosief. Dat maakt het leger vandaag bekend. Het gaat al om het derde incident in Mali op enkele dagen tijd waarbij soldaten om het leven zijn gekomen.