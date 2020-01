Opnieuw softwareproblemen voor Boeing 737 MAX: “We doen de nodige updates” AW

17 januari 2020

20u27

Bron: Reuters 0 Het bedrijf Boeing Co heeft bekendgemaakt dat het alweer een nieuw softwareprobleem heeft ontdekt bij de 737 MAX. Technici stootten op het probleem na een technische beoordeling. “We doen de nodige updates”, aldus een woordvoerder van het bedrijf.

De 737 MAX-toestellen staan sinds maart vorig jaar wereldwijd aan de grond na twee dodelijke ongelukken in zes maanden tijd met in totaal 346 doden. Bij de ongelukken in Indonesië en Ethiopië drukte een systeem dat overtrek van het toestel moest voorkomen herhaaldelijk de neus naar beneden. Dat systeem reageerde op foutieve data van een sensor.

Boeing besliste in december om deze maand te stoppen met de productie van 737 MAX, zijn bestverkopende toestel.

In België heeft TUI fly vier MAX-vliegtuigen in de vloot. TUI liet eerder al weten vervangtoestellen te hebben voorzien, omdat het niet duidelijk is wanneer de vliegtuigen weer in gebruik genomen zullen mogen worden.