Opnieuw slecht nieuws uit Italië: 743 doden erbij in 24 uur tijd, 6.820 slachtoffers in totaal TT

24 maart 2020

17u28

Bron: ANP, Reuters 10 In Italië zijn de voorbije 24 uur 743 personen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dat is het tweede hoogste aantal op een dag tijd tot nu toe en opnieuw een stijging, nadat het land de voorbije twee dagen wat hoop had getankt met telkens een lager dodental. Er zijn nu in totaal 6.820 patiënten aan Covid-19 gestorven. Het aantal nieuwe besmettingen stijgt wel minder snel. Premier Giuseppe Conte hoopt de strikte quarantainemaatregelen “heel binnenkort” al wat te kunnen versoepelen.

Italië zit sinds al 8 maart in een volledige lockdown, sinds vorige week zijn ook alle niet-essentiële bedrijven dicht. De regering kondigde vanavond nog nieuwe boetes aan tot 3.000 euro voor wie de strikte maatregelen om thuis te blijven niet opvolgt.

Het landelijke dodental in Italië is nog altijd het hoogste in de wereld. De afgelopen twee dagen daalde het aantal nieuwe doden echter minder snel, na een triest record op zaterdag met 793 doden in 24 uur tijd. Zondag vielen er 651 doden, gisteren 601. Die positieve trend is nu dus gebroken met opnieuw een forse stijging tegenover de vorige dagen.



Het aantal bevestigde besmettingen steeg van 63.927 naar 69.176, een stijging van 8,2 procent. Het is wel de tweede dag op rij dat het aantal nieuwe besmettingen procentueel zo laag ligt. Vorige week schommelde de toename in besmettingen nog rond de 15 procent, de week daarvoor rond 20 procent en hoger.

Vooral Lombardije getroffen

8.326 mensen zijn nu volledig genezen, tegenover 7.432 gisteren, wat het totaal van actuele gevallen op iets meer dan 54.000 brengt. 3.396 mensen liggen op de afdeling intensieve zorgen, een stijging in vergelijking met het cijfer van 3.204 gisteren.

In de zwaarst getroffen regio Lombardije stierven ongeveer 400 patiënten met het nieuwe coronavirus. Daar staat het dodental door de virusuitbraak volgens een ingewijde inmiddels op ruim 4.175. Gisteren maakten de autoriteiten in Lombardije nog melding van 320 overleden patiënten, waar zich onder meer Milaan bevindt, met ruim 1,3 miljoen inwoners de tweede stad van Italië. Op zondag waren 361 sterfgevallen gemeld en op zaterdag 546.

