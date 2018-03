Opnieuw schokkende beelden uit Oost-Ghouta: huilende kinderen lopen in paniek gebouw uit na bombardement IVI

14 maart 2018

13u01

Bron: KameraOne 2

Er lijkt maar geen einde te komen aan het menselijke leed in Oost-Ghouta, Syrië. Dagelijks wordt de regio gebombardeerd door het Syrische regime. Deze schokkende beelden zijn gisteren gemaakt door de White Helmets na een aanval. Op de beelden is te zien hoe kinderen en volwassenen in paniek uit een gebouw lopen. Op straat ligt ook het lichaam van een overleden man. Sinds februari zijn al meer dan 1.000 mensen omgekomen in Oost-Ghouta.