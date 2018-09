Opnieuw schipbreuk in Congo: 30 doden waaronder leerlingen AW

19 september 2018

16u22

Bron: Belga 0 Bij een schipbreuk in het noordwesten van Congo zijn in de nacht van maandag op dinsdag zeker 27 mensen verdronken. Dat zegt een lokale functionaris. Het ongeval deed zich voor met een gemotoriseerde prauw, op de Mongala, een zijrivier van de Congo-rivier.

Het merendeel van de passagiers waren handelaars en leerlingen. Dertig opvarenden konden zich redden, maar er zijn ook nog vermisten.

Volgens de functionaris is het ongeval te verklaren door het overgewicht, de gammele staat van de boot en het feit dat er 's nachts gevaren werd. De eigenaar van de sloep is op de vlucht.

Schipbreuken komen in Congo vaak voor. Het dodental is dikwijls ook zeer zwaar omdat de boten in slechte staat en overladen zijn, er geen zwemvesten aan boord zijn en veel passagiers niet kunnen zwemmen.

De Mongala komt ter hoogte van de stad Lisala, zo'n 1.500 kilometer van Kinshasa, in de Congo-rivier uit.