Opnieuw schietpartij in 'Seattle autonome zone’ YV

22 juni 2020

10u51

Bron: New York Post 0 Voor de tweede nacht op rij is er iemand neergeschoten in de ‘Capitol Hill Autonome Zone’, in een buurt van de stad Seattle in het noordwesten van de VS . De wijk werd twee weken geleden overgenomen door manifestanten uit protest tegen racisme en politiegeweld.

In een tweet deelde de politie van de stad Seattle dat één persoon een schotwonde opliep in het gebied en dat er misschien ook een tweede schietpartij plaatsvond. Op zaterdag werd een 19-jarige man doodgeschoten en viel er ook nog een zwaargewonde. De daders van de schietpartij zouden nog op de vlucht zijn.

Op 10 juni bestormden honderden betogers het gemeentehuis van Seattle om te eisen dat de burgemeester zou aftreden als ze het politieapparaat niet zou ontmantelen. Daarna had een woordvoerder van de plaatselijke politiebond laten weten aan de Amerikaanse media dat de politie de situatie in de wijk niet meer onder controle had. Trump had al het bestuur van de stad opgeroepen om in te grijpen.

De wereldwijde protesten tegen racisme startten na de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd, die op 25 mei gedood werd tijdens zijn arrestatie.