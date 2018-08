Opnieuw schietincident in school in Florida: "Er gebeurt iets. De politie reageert. Mensen melden 3 schoten." Jolien Meremans

18 augustus 2018

14u08

Bron: foxnews 0 Tijdens een voetbalwedstrijd op een middelbare school in Florida zijn gisteravond twee mannen neergeschoten. De twee slachtoffers zouden geen studenten zijn. Een van hen werd in kritieke toestand naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis overgebracht.

Op PBC School, een middelbare school in Florida, werden twee mannen neergeschoten. Het is nog onduidelijk of de mannen toeschouwers of personeelsleden van de school waren. Het stadium werd onmiddellijk ontruimd.

Mogelijk doelwit

Het Sheriff's Office in Palm Beach County zond een tweet de wereld in, waarin wordt gesuggereerd dat de slachtoffers mogelijk een doelwit waren van de dader. "Beide slachtoffers zijn volwassen mannen en geen studenten. Het incident was geen resultaat van een woordenwisseling”. Volgens de tweet is er nog geen verdachte opgepakt: "Het onderzoek is nog volop en aan de gang.”

#UPDATE Both victims are adult males and not students in the PBC School system. This was not a result of a current altercation or a random act of violence.



The investigation is very active and ongoing. PBSO(@ PBCountySheriff) link

Volgens getuigen zat de volledige tribune vol toeschouwers toen het incident plaatsvond. Het was niet meteen duidelijk of de schoten binnen of in de buurt van het stadion werden afgevuurd. "We hoorden vier knallen", vertelde Lynn Monnette, die de wedstrijd bijwoonde, aan de Post. “Mensen schreeuwden en persoonlijke bezittingen vlogen overal in het rond.”

"Er gebeurt iets"

Een verslaggever van de Palm Beach Post, die tijdens het spel aanwezig was, twitterde dat er op de school een “enorme aanwezigheid van politie” was en dat agenten gewapend rondliepen. "Iedereen is net vertrokken. Er gebeurt iets. De politie reageert. Mensen melden drie schoten. "

De namen van de twee slachtoffers zijn niet vrijgegeven.

Im at the Dwyer-Palm Beach Central football game at Palm Beach Central. Everyone just took off from the field and the stands. Something is happening. Cops are responding. People are reporting three shots heard. Ryan DiPentima(@ Ryan_DiPentima) link

Police in locker room following shooting at palm beach central vs Dwyer game pic.twitter.com/tpKb2NuFrL Palm Beach Football(@ PalmBeach7On7) link