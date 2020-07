Opnieuw scherpe kritiek gouverneur New York op Trump om corona jv

06 juli 2020

23u36

Bron: ANP/DPA 0 De gouverneur van New York, Andrew Cuomo, heeft de Amerikaanse president Donald Trump in de coronacrisis opnieuw scherp bekritiseerd. Door geen mondkapje in het openbaar te dragen en het gevaar van de pandemie niet te erkennen, "stimuleert" en "versterkt" Trump de verspreiding van het virus, zei Cuomo op een persconferentie. "Wij zijn niet de Verenigde Staten van ontkenning.”

De staat New York, die ongeveer 19 miljoen inwoners telt, werd zwaar getroffen door het coronavirus. Tot dusver zijn bijna 400.000 besmettingen met het virus bevestigd en ongeveer 30.000 mensen zijn overleden aan de gevolgen, ongeveer twee derde van hen in de stad New York. Het aantal gevallen is de afgelopen weken echter aanzienlijk gedaald na strikte beperkingen en hygiënevoorschriften, terwijl het aantal in veel andere staten toeneemt.

Intussen blijft president Trump de dreiging van de pandemie bagatelliseren. Het sterftecijfer was drastisch gedaald, schreef hij op Twitter. In het weekend had hij tot ontzetting van medische experts beweerd dat 99 procent van de infecties "volkomen onschadelijk" was. In de Verenigde Staten zijn ongeveer 130.000 mensen overleden nadat ze waren geïnfecteerd met het coronavirus.