Opnieuw schermutselingen tussen Griekse politie en migranten die grens willen oversteken

06 april 2019

13u11

Bron: Belga 6 Voor de derde opeenvolgende dag willen migranten nabij de Griekse havenstad Thessaloniki te voet naar het noorden trekken om via Noord-Macedonië naar Centraal-Europa te reizen. Zowat 2.000 migranten hebben zich verzameld voor de mars, die van start zou gaan aan het vluchtelingenkamp in Diavata. Later op de dag kwam het opnieuw tot geweld tussen een groep migranten en de politie.

Deze namiddag gooiden talrijke migranten met stenen naar de politieagenten. De agenten zetten traangas en flitsgranaten in om de relschoppers uiteen te drijven en terug te dringen, meldden Griekse media.



De "mars naar het noorden" ontstond nadat dagenlang geruchten werden verspreid op het internet dat de grens tussen Griekenland en Noord-Macedonië open zou zijn voor migranten. De VN-Vluchtelingenorganisatie (UNHCR) waarschuwde eerder al dat de geruchten vals waren en ook het Griekse ministerie van Migratie verklaarde al dat de grens gesloten zou blijven. Het riep alle migranten op om terug te gaan naar hun onderkomens.



Donderdag probeerden toch een vijfhonderdtal migranten om door de politieblokkades te geraken. Ook gisteren kwam het tot een aanvaring tussen honderden migranten en de oproerpolitie.

Ook in andere steden roeren migranten zich voor de "Mars naar het Noorden". Gisteren bezetten zowat 300 mensen het centraal station in Athene, waardoor het treinverkeer er urenlang stillag. Afgelopen nacht werd de bezetting beëindigd.



Tijdens het hoogtepunt van de migratiecrisis werd tussen Griekenland en Noord-Macedonië een grensafsluiting gebouwd. Die staat er nog steeds en wordt bewaakt. Daarmee is de zogeheten Balkanroute naar Midden-Europa zo goed als dicht. Die loopt van Griekenland over Noord-Macedonië, Servië en Hongarije.