Opnieuw rellen in Tunesië IB

00u30

Bron: Belga 0 REUTERS De politie vuurt traangas af om het protest te breken in Tunis. In verscheidene steden in Tunesië is het gisterenavond opnieuw tot schermutselingen tussen betogers en de politie gekomen. De protesten tegen de besparingsmaatregelen en nieuwe belastingen van de regering in het Noord-Afrikaanse land houden nu al drie dagen aan.

In Siliana, in het noorden van Tunesië, bekogelden jongeren de politie met stenen en molotovcocktails terwijl ze er het gerechtsgebouw probeerden binnen te dringen. De politie gebruikte traangas om de betogers af te houden. Ook in de centraal gelegen stad Kasserine werd de politie bekogeld met stenen. De betogers blokkeerden er woensdagavond de straten met banden.

AP Een gewapende politieman patrouilleert in Tunis.

Op 30 kilometer ten westen van de hoofdstad Tunis, in Tebourba, zette de politie traangas in tegen enkele tientallen betogers. Daar viel maandag, bij de eerste dag van de protesten, nog een dode.

Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken werden de voorbije dagen in totaal 237 personen in verband met geweld tijdens de betogingen opgepakt.