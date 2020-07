Opnieuw rellen in Belgrado nadat regering nieuwe lockdown aankondigde SVM

08 juli 2020

21u56

Bron: Belga 1 Het is opnieuw onrustig in de Servische hoofdstad Belgrado. Woedende demonstranten gebruiken geweld tegen de politie nadat de regering een nieuwe lockdown aankondigde vanwege het coronavirus.

Enkele duizenden mensen verzamelden zich deze middag voor het parlement in Belgrado. Ze protesteerden fel tegen de aangekondigde maatregelen om de nieuwe opstoot van Covid-19 tegen te gaan. Ook in Novi Sad, de op een na grootste stad van Servië, is het onrustig.

Gisteren kwamen duizenden woedende manifestanten ook al samen voor het Servische parlement in Belgrado. De manifestanten riepen om het ontslag van president Aleksandar Vucic. De ordediensten verrichtten uiteindelijk 23 arrestaties.

Eerder op de dag had Servië 13 coronadoden gemeld, de hoogste dagelijkse tol sinds de pandemie begon. Het land rapporteerde ook 299 nieuwe virusgevallen. De stijgende aantallen komen ongeveer acht weken nadat de beperkingen opgeheven werden. Die behoorden tot de strengste van Europa.

In het land met circa zeven miljoen inwoners zijn tot dusver ruim 16.700 besmettingen vastgesteld en 330 patiënten overleden. Critici zeggen dat Vucic te snel maatregelen ingetrokken heeft in de aanloop naar de verkiezingen van vorige maand. Zijn partij won, maar nu keert een deel van het volk zich dus weer tegen hem.