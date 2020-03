Opnieuw rellen aan Grieks-Turkse grens: Griekse politie zet traangas in ttr

04 maart 2020

11u20

Bron: belga 16 Het is deze ochtend opnieuw tot onrust gekomen aan de Grieks-Turkse grens in het noordoosten van Griekenland. Op vanuit Griekenland gemaakte televisiebeelden is te zien hoe achter het grenshek honderden mensen een doorkomen zoeken. De Griekse politie vuurde traangas af. Van de andere kant vlogen er naast stenen ook traangasgranaten over het hek. Het is onduidelijk wie die laatste heeft afgevuurd.

De Griekse veiligheidstroepen hebben steeds opnieuw gezegd dat migranten aan de Turkse kant van de grens met traangas zijn uitgerust. De Griekse zender Skai berichtte dat er aan die kant ongeveer 12.500 mensen een mogelijkheid afwachten om de grens over te steken.

Volgens een fotograaf van het Franse persbureau AFP is nabij de grenspost Kastanies/Pazarkule een migrant gewond geraakt na in het been te zijn geschoten toen hij met anderen probeerde het hek door te knippen. De Griekse marine heeft ondertussen een schip naar het Griekse eiland Lesbos gestuurd om daar nieuw aangekomen migranten aan boord te nemen en hen daar te houden tot overbrenging naar een gesloten kamp op het vasteland. Van daaruit zullen de migranten snel naar hun land van herkomst worden gedeporteerd, zei een officier van de kustwacht aan het Duitse persbureau DPA.

Nog steeds op de Egeïsche eilanden aankomende migranten worden ook vastgehouden. Sinds Turkije op 29 februari zijn blokkade heeft opgeheven zijn meer dan negenhonderd mensen naar die eilanden vertrokken waar al tienduizenden migranten zijn gestrand.

Als reactie op de Turkse beslissing besloot Athene krachtdadig op te treden en zijn grens af te sluiten, zoals landen op de Balkanroute deden in 2015-2016. Griekenland liet zondag weten een maand lang geen asielaanvragen meer te aanvaarden en intussen alle aankomenden uit te zetten.

