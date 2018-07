Opnieuw regen in Thailand: "Grot kan in enkele uren onderlopen" Nathalie De Bisschop

07 juli 2018

19u02

Bron: VTM NIEUWS 0 Het is opnieuw beginnen regenen in de buurt van de grot in Thailand waar de voetballertjes vastzitten. "De grot kan nu in enkele uren tijd opnieuw onderlopen", waarschuwt VTM NIEUWS-reporter Birgit Herteleer vanuit Thailand. "De reddingsactie wordt alleen maar moeilijker en gevaarlijker."

Het ziet er niet goed uit voor de twaalf Thaise voetballers en hun coach die nu al zeker twee weken vastzitten in een grot in Thailand. De reddingsoperatie wordt namelijk nog moeilijker nu het opnieuw is beginnen regenen in de buurt van de grot. "Als het in dit seizoen in Thailand begint te regenen, kan dat meteen heel hevig zijn", legt VTM NIEUWS-reporter Birgit Herteleer uit vanuit Thailand. "Dat is natuurlijk heel slecht nieuws voor de reddingswerkers, dat is net wat zij hoopten dat niet zou gebeuren."

"Ze zijn al dagenlang bezig om de grot te proberen leegpompen. Als die opnieuw onderloopt – wat met deze regen makkelijk in een paar uren kan gebeuren – wordt de reddingsactie alleen maar moeilijker en gevaarlijker."

Tunnels geboord

Reddingswerkers hebben intussen ook al meer dan honderd tunnels geboord, in de hoop de grot langs boven te bereiken. "Maar we hebben hun positie nog niet gelokaliseerd", aldus de gouverneur van Chiang Rai en het hoofd van de crisiscel Narongsak Osottanakorn. 18 tunnels leken veelbelovend, de diepste reikt zo'n 400 meter ver, maar volgens Narongsak is het nog onduidelijk of de tunnel de jongens zal kunnen bereiken. Die bevinden zich naar schatting op zo'n 600 meter diepte.

De voetbalcoach heeft ondertussen in een brief aan de ouders van de jongens zijn verontschuldigingen aangeboden. "Aan de ouders van alle kinderen. De kinderen stellen het momenteel goed. Het reddingsteam zorgt goed voor ons. Ik beloof dat ik zo goed mogelijk voor de kinderen zal zorgen. Ik wil iedereen bedanken voor alle steun en ik wil me bij de ouders verontschuldigen", schrijft hij in een brief die hij met de duikers meegaf.

De jongens, die tussen 11 en 16 jaar zijn, hebben ook brieven geschreven die de reddingswerkers aan hun ouders hebben bezorgd.