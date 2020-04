Opnieuw recordstijging coronagevallen in Rusland AH

19 april 2020

12u05

Bron: Belga 0 De Russische autoriteiten hebben zondag melding gemaakt van een recordstijging van het aantal coronagevallen. In de laatste 24 uur is bij nog eens 6.060 mensen vastgesteld dat ze het virus hebben. Het aantal vastgestelde besmettingen in het land is deze maand snel beginnen stijgen. Het aantal coronagevallen staat inmiddels op 42.853. Hoofdstad Moskou heeft een lockdown afgekondigd om verdere verspreiding tegen te gaan.

De orthodoxe christenen in onder meer Rusland vieren vandaag overigens Pasen. Het orthodoxe paasfeest valt dit jaar een week na dat van de westerse christenen, onder wie de katholieken.

In een videoboodschap sprak de Russische president Vladimir Poetin de orthodoxe christenen toe. Hij wenste hen geluk en gezondheid toe. Door de coronacrisis nam de 67-jarige president niet deel aan de traditionele viering in de kathedraal van Moskou. “Alles komt goed, met Gods hulp”, aldus Poetin.

Veel contant geld in huis

De Russen lijken de afgelopen weken ook veel contant geld in huis te hebben gehaald. Sinds begin maart is volgens officiële cijfers ongeveer één biljoen roebel (ruim twaalf miljard euro) opgenomen bij bankfilialen en geldautomaten. Dat is meer dan in heel 2019. “Mensen waren bang dat ze tijdens de quarantaine geen gebruik meer konden maken van banken”, aldus een analist in Moskou tegen persbureau Bloomberg. “Ze namen geld op om dezelfde reden dat mensen levensmiddelen hamsteren.”

De Russen beperkten zich overigens niet tot het in huis halen van contant geld. Ook de vraag naar houdbare producten als vlees in blik nam medio maart flink toe.

Meer over Moskou

Vladimir Poetin