Opnieuw recordaantal coronabesmettingen in Australische staat Victoria

30 juli 2020

Bron: ANP 0 In de Australische staat Victoria zijn donderdag meer dan 700 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Sinds de uitbraak van het longvirus zijn in geen enkele staat in het land binnen een etmaal zoveel nieuwe infectiegevallen vastgesteld. Maandag, toen het vorige record in dezelfde staat werd gevestigd, waren er ruim 500 besmettingen.

Er zijn dertien nieuwe coronadoden, ook dat is een record. Zondag registreerde Australië tien dagelijkse doden als gevolg van het longvirus. "Ik ben natuurlijk bezorgd om te zien dat deze cijfers toenemen. Het is in sommige opzichten niet onverwachts als er zoveel gevallen zijn in de private ouderenzorg", vertelde de premier Daniel Andrews van Victoria aan verslaggevers in Melbourne. Te veel mensen gingen werken toen ze ziek waren of terwijl ze wachtten op testresultaten, voegde hij eraan toe.

De autoriteiten proberen een tweede ​golf te bedwingen nadat ongeveer 5 miljoen mensen in Melbourne meer dan twee weken geleden opnieuw in lockdown zijn gegaan. Mensen in de stad moeten buiten mondkapjes dragen en worden gevraagd zoveel mogelijk thuis te blijven.



Ook in de rest van de staat is vanaf zondag iedereen verplicht een masker te dragen. Inwoners in het zuiden van de staat mogen aan het einde van de dag op donderdag geen bezoekers meer ontvangen.