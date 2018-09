Opnieuw ramp met ferry in Indonesië: 13 doden, onder wie 2 kleine kinderen, en 8 vermisten HA

15 september 2018

16u15

Bron: AFP 0 Bij een ongeluk met een ferry zijn in Indonesië minstens dertien personen om het leven gekomen, onder wie ook twee kleine kinderen. Acht mensen worden nog vermist.

De boot zonk gisteren voor de kust van de provincie Sulawesi nadat aan boord brand was uitgebroken, zo melden de Indonesische autoriteiten.

De ferry vervoerde ongeveer 150 passagiers. Hoewel de hoge golven op zee de reddingsoperatie bemoeilijkten waren deze namiddag al 126 opvarenden in veiligheid gebracht. De meesten van hen droegen reddingsvesten. Er wordt nog verder gezocht naar de ontbrekende passagiers. Over de oorzaak van de brand bestaat nog geen duidelijkheid.



In Indonesië wordt veelvuldig gebruik gemaakt van boten om de 17.000 eilanden en eilandjes met elkaar te verbinden. Als gevolg van de slechte veiligheidsomstandigheden en de vaak overvolle boten komt het regelmatig tot ongelukken. In juni verdronken zo nog meer dan 160 mensen bij een schipbreuk op Lake Tomba in Noord-Sumatra. Van de chaos aan boord werd toen een video verspreid: