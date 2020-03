Opnieuw raketten op Iraakse basis met buitenlandse troepen

17 maart 2020

Bron: Belga

In Irak zijn opnieuw raketten ingeslagen op een basis waar ook buitenlandse troepen zitten. Dat meldt het Iraakse leger. Het gaat om de basis van Basmaya op een zestigtal kilometer ten zuiden van Bagdad. Het is al de derde soortgelijke aanval in minder dan een week.