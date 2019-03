Opnieuw protesten in Algerije ondanks stilleggen openbaar vervoer NLA

08 maart 2019

16u41

Bron: Belga 0 Honderden mensen protesteerden vandaag in de hoofdstad Algiers, ondanks dat de Algerijnse overheid het openbaar vervoer stillegde. Velen moesten daardoor te voet naar het centrum om te betogen. Ze protesteren tegen de kandidatuur van een vijfde ambtstermijn van president Abdelaziz Bouteflika voor de verkiezingen van 18 april.

Honderden manifestanten verzamelden zich vandaag voor de derde keer op rij in het centrum van Algiers om de Algerijnse Constitutionele Raad aan te sporen de kandidatuur van de president niet aan te nemen. De Raad is bevoegd met de aanstelling van de kandidaten voor de presidentsverkiezingen. Die moet tegen 13 maart beslissen welke van de 20 kandidaten zich verkiesbaar mogen stellen.

Vanochtend legde de overheid de trein- en metrodiensten in Algiers stil, waardoor manifestanten te voet naar de betoging gingen. Voor de derde achtereenvolgende vrijdag waren in heel Algerije nieuwe, massale betogingen gepland, ondanks de risico's van "chaos" en "infiltratie" waar de president gisteren voor waarschuwde.

"Vandaag is een geweldige dag voor Algerije. De opstanden zullen groter en grootser zijn dan alle voorgaande. Het is een cruciale mars die over de val van een corrupt en onderdrukkend regime in Algerije zal beslissen", vertelde de 52-jarige demonstrant Ismaili Mohanad aan dpa.

Al zwaaiend met Algerijnse vlaggen scandeerden de demonstranten "geen vijfde term, eh Bouteflika!".

Eerder beloofde de president, indien verkozen, een reeks hervormingen door te voeren, maar die belofte kon de demonstranten niet overtuigen.

Nadat hij in 2013 door een beroerte werd getroffen, is de president aan een rolstoel gekluisterd en wordt hij nog zelden in het openbaar gezien.