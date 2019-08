Opnieuw protest in Hong Kong: honderden demonstranten in aankomst- en vertrekhallen luchthaven HL

09 augustus 2019

14u52

Bron: Belga 0 In Hongkong hebben vrijdag weer honderden betogers tegen de regering geprotesteerd. De meestal in het zwart geklede betogers kwamen in de aankomst- en vertrekhallen van de luchthaven bijeen. Velen gingen op de grond zitten en staken protestborden naar de reizigers uit.

In Hongkong wordt sinds twee maanden steeds opnieuw betoogd door honderdduizenden mensen. Vorig weekend en maandag kwam het daarbij tot botsingen en chaos in de straten. Voor zaterdag en zondag zijn weer betogingen gepland in het centrum van deze speciale bestuursregio van China.

Aanleiding voor de manifestaties is een wetsontwerp over de uitlevering van vermoedelijke criminelen aan China.

Regeringsleider Carrie Lam heeft de wet ondertussen "dood" verklaard, maar de protestbeweging werd breder en richt zich nu tegen de regering en het harde optreden van de politie. Veel mensen vrezen de toenemende invloed van Peking en eisen democratische hervormingen.

Economische gevolgen

Lam waarschuwde vrijdag voor de economische gevolgen van de aanhoudende protesten. De economie van de stad wordt als door "een tsunami" getroffen. Het aantal toeristen daalde de voorbije weken en de consumptie slabakt, zei de leidster van de regering. Tot dusver hebben 22 landen een negatief reisadvies gegeven voor Hongkong, waaronder de Verenigde Staten, Australië en Groot-Brittannië.

De vroegere Britse kroonkolonie wordt sinds haar teruggave aan China in 1997 volgens het principe "één land, twee systemen" autonoom bestuurd. Anders dan de mensen in de communistische volksrepubliek hebben de Hongkongers recht op vrije meningsuiting alsook persvrijheid en vrijheid van vereniging.

