Opnieuw protest in Bolivia nadat Morales presidentsverkiezingen “wint” kv

26 oktober 2019

02u00

In Bolivia is vrijdag opnieuw protest uitgebroken nadat president Evo Morales ondanks beschuldigingen van fraude werd uitgeroepen tot winnaar van de presidentsverkiezingen. Op heel wat plaatsen in het land blokkeren manifestanten straten en wegen en het komt ook geregeld tot schermutselingen tussen voor- en tegenstanders van Morales. In Santa Cruz werden volgens de politie minstens 25 mensen opgepakt.

Donderdag maakten de autoriteiten de officiële en definitieve resultaten bekend van de stembusgang. Die werd volgens de cijfers gewonnen door de zittende president. Morales wist naar verluidt 47,07 procent van de kiezers te overtuigen tegenover 36,51 procent voor zijn rivaal, de centrumkandidaat Carlos Mesa. Hij beschikt zo nipt over de benodigde voorsprong van 10 procentpunten om een tweede ronde te vermijden.

Mesa kondigde intussen vrijdag aan dat hij formeel klacht zal neerleggen bij het kiestribunaal. De oppositieleider heeft het over "gigantische fraude" en riep zijn aanhangers op om te blijven protesteren zolang de autoriteiten niet akkoord gaan met het organiseren van een tweede en beslissende ronde. Morales vroeg op zijn beurt aan zijn aanhangers om zich niet over te geven aan geweld en niet in te gaan op de "provocatie" van de oppositie.



Verschillende landen en organisaties, waaronder de Europese Unie en de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), hebben bij Bolivia eveneens aangedrongen op een tweede ronde. Secretaris-generaal Luis Almagro van de OAS zei eerder ook al dat de verkiezingsresultaten niet als geldig kunnen worden beschouwd zolang de organisatie de stemmenverdeling niet heeft kunnen controleren.