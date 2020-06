Opnieuw protest gepland: standbeeld van Churchill in Londen uit voorzorg ingepakt LH

12 juni 2020

11u56

Het standbeeld van Winston Churchill op Parliament Square in Londen is afgelopen nacht ingepakt achter metalen platen. Ook de Cenotaaf ter herdenking van de Britse doden uit de twee wereldoorlogen is afgeschermd. demonstraties tegen racisme en politiegeweld tegen minderheden

De maatregel is genomen uit voorzorg voor de protesten die gepland staan in de Britse hoofdstad. Ook de beelden van Nelson Mandela en Mahatma Gandhi werden ingepakt. Volgens Britse media vrezen de ordediensten rellen tussen Black Lives Matter-demonstranten en extreemrechtse hooligans.

In Londen werd afgelopen weekend nog ‘Churchill was een racist’ op het beeld van de Britse oud-premier geschreven tijdens een Black Lives Matter-protest.

But it is clear that the protests have been sadly hijacked by extremists intent on violence. The attacks on the police and indiscriminate acts of violence which we have witnessed over the last week are intolerable and they are abhorrent. 7/8 Boris Johnson #StayAlert(@ BorisJohnson) link

Johnson haalde op Twitter uit naar de demonstranten die het beeld hadden beklad. “Ja, Churchill zei soms dingen die vandaag de dag onacceptabel zouden zijn”, gaf Johnson toe. “Maar hij heeft zijn monument volkomen verdiend. We kunnen ons verleden niet reviseren of censureren. We kunnen niet doen alsof we een andere geschiedenis hebben”, aldus Johnson, die opriep om dit weekend niet naar demonstraties te gaan.

“Wij begrijpen allemaal de legitieme gevoelens van verontwaardiging over hetgeen er in Minnesota is gebeurd”, stelde Johnson. “Hoeveel vooruitgang we in ons land ook hebben geboekt in het bestrijden van racisme, en dat is enorm veel, we beseffen allemaal dat er nog veel werk te doen is.” Volgens Johnson zijn de demonstraties tegen racisme en politiegeweld tegen minderheden “helaas gekaapt door extremisten die geweld willen plegen.”

Andere Britse politici reageerden deze ochtend woedend op de beslissing en vroegen aan de regering om snel grip te krijgen op de protesten in het land. “De cenotaaf wordt dichtgetimmerd. Ons nationale monument voor degenen die het ultieme offer hebben gebracht voor de vrijheid die we vandaag genieten. Het standbeeld van de grootste vrijheidsstrijder die half Europa en de wereld heeft gered is dichtgetimmerd”, zei het Conservatieve parlementslid Conor Burns.

