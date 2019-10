Opnieuw problemen bij Boeing: barsten in verscheidene 737 NG-toestellen kv

10 oktober 2019

23u40

Bron: Reuters 6 Van de 810 Boeings 737 NG die wereldwijd geïnspecteerd werden, vertonen 38 toestellen structurele barsten in de kogelgewrichttrekker, een onderdeel waarmee de romp van het toestel aan de vleugels wordt bevestigd. Dat vereist dringende reparaties, die tot zestig dagen kunnen duren. De getroffen vliegtuigen blijven voorlopig aan de grond.

De Boeing 737 NG is de derde generatie van de 737 en de voorganger van de omstreden 737 MAX. Wereldwijd worden 737 MAX-toestellen al maanden aan de grond gehouden na twee dodelijke crashes. Softwareproblemen zouden daarvan de oorzaak zijn.

Vorige week had de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA aan Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen gevraagd om 165 Boeings van het type 737 NG te inspecteren op structurele barsten. Die barsten zouden “immers een negatief effect kunnen hebben op de structurele integriteit van het vliegtuig en leiden tot een verlies van controle over het toestel”, aldus de FAA.



Gisteren hielden de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Southwest Airlines en de Braziliaanse maatschappij Gol Linhas Aereas daarom minstens dertien 737 NG’s aan de grond. Southwest onderzocht meer dan 200 vliegtuigen en trof barsten aan in twee toestellen. “We hebben geen tijdlijn voor wanneer de vliegtuigen terug in dienst gesteld zullen worden. We werken samen met Boeing om de nakende herstellingen in te plannen”, aldus een woordvoerder, die niet wilde zeggen of er ook problemen werden vastgesteld bij andere vliegtuigen.

American Airlines en United Airlines delen mee geen barsten gevonden te hebben.

Volgens Savanthi Syth, een analist bij de Amerikaanse investeringsbank Raymond James, kunnen de bevindingen van de inspecties van de 737 NG’s ertoe leiden dat de luchtvaartcapaciteit de komende maanden een terugval kent van zo’n vier procent. Vliegtuigen met barstjes “moeten voor een periode tot 60 dagen uit de vloot gehaald worden voor onderhoud”, aldus Syth.