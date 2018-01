Opnieuw pornoster overleden: Olivia Lua (23) al vijfde pornoactrice die sterft in drie maanden tijd avh

20 januari 2018

21u37

Bron: Metro UK; The Sun 0 Opnieuw moet de porno-industrie afscheid nemen van een bekende actrice. De 23-jarige Olivia Lua is al de vijfde actrice die het leven laat in amper drie maanden tijd. Eerder stierven ook al Yuri Luv (31), August Ames (23), Olivia Nova (20) en Shyla Stylez (35).

“Er is al veel gesproken over de vele pornoactrices die de laatste tijd sterven. Met veel droefheid moeten wij melden dat die lijst langer is geworden”, zo laat modellenbureau LA Direct Models weten in een statement. “Olivia Lua is deze ochtend overleden. Moge ze in vrede rusten.”

Olivia Lua had pas in april van vorig jaar getekend bij LA Direct Models, maar sinds oktober zat ze in een ontwenningskliniek. Lua hoopte om later dit jaar opnieuw aan de slag te gaan, maar vorige week kreeg ze een terugval. Deze ochtend werd ze dood aangetroffen in haar kamer.

Olivia Lua is de vijfde in een triest rijtje van overleden pornosterren. Eerder deze maand werd Olivia Nova dood aangetroffen in Las Vegas, zij lag ook onder contract bij LA Direct Models. Shyla Stylez overleed in haar slaap bij haar moeder thuis. August Ames stapte zelf uit het leven nadat ze veel haatberichten over zich heen had gekregen omdat ze had geweigerd te werken met een pornoacteur die ook al in homoporno had geacteerd. Yuri Luv ten slotte, stierf net als Lua aan een drugsoverdosis.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan anoniem contact opnemen op het gratis nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be.