Opnieuw peuter verpletterd door Ikea-meubel Naz Taha

21u00

Bron: Ad.nl 4 rv Jozef Dudek Voor de achtste keer in slechts drie jaar tijd is in de Verenigde Staten een kind om het leven gekomen door een ongeluk met een Ikea-kast van de MALM-serie. Ikea riep de kasten vorig jaar terug, maar de ouders van de tweejarige Jozef Dudek hadden die terugroepactie gemist.

De kleine Jozef was in zijn kamer aan het spelen toen hij de ladekast over zich heen kreeg. "Zijn dood had voorkomen kunnen worden, dat maakt het extra wrang", zegt Daniel Mann, advocaat van de ouders.



Mann vindt dat Ikea consumenten niet goed genoeg waarschuwde voor de instabiliteit van de kast. "Het woonwarenhuis riep de kast vorig jaar terug, maar deze ouders wisten van niets. Ze hadden geen idee van de mankementen, anders hadden ze natuurlijk actie ondernomen. Ikea had duidelijker moeten communiceren."

Advocaat familie Dudek

Verpletterd

Vorig jaar riep het Zweedse warenhuis in de VS en Canada de MALM-kasten terug, na de dood van verschillende kinderen die door het dressoir werden verpletterd toen het omviel. Eén van de slachtoffertjes was de tweejarige Curren Collas, die in 2014 stierf toen hij terechtkwam tussen de omvallende kast en zijn bed. "Ik wist niet dat ik de meubels moest verankeren en naar mijn mening zou dat ook niet nodig moeten zijn. Het is een heel gevaarlijk product", zei Currens moeder destijds. Ikea trof toen een schikking van in totaal 50 miljoen dollar met de nabestaanden van zowel Curren als de andere overleden kinderen.



Bij ons is de kast nog steeds te koop, maar verstrekt Ikea gratis bevestigingssetjes om de stabiliteit te garanderen. Klanten worden ook gewaarschuwd dat ze hun kast goed moeten vastmaken. Dat doet het bedrijf op de website, maar ook door middel van stickers met waarschuwingen.





rv/ikea De tweejarige Curren Collas stierf toen hij tussen de omvallende kast en zijn bed terechtkwam.