Opnieuw paniek in de VS: "Gooi alle Romeinse sla weg” kv

20 november 2018

21u59

Bron: Washington Post 0 Voor de tweede keer dit jaar roept het Amerikaanse Center for Disease Control (CDC) alle inwoners van de VS op om alle Romeinse sla weg te gooien. Tientallen mensen raakten via de slasoort al besmet met een erg gevaarlijke vorm van de E. coli-bacterie, die nierfalen kan veroorzaken.

Volgens het CDC kan de sla op dit ogenblik op geen enkele manier veilig geconsumeerd worden. Dat deelt de instantie vandaag mee. Consumenten moeten alle reeds aangekochte Romeinse sla wegwerpen. Restaurants zouden het niet meer mogen serveren, winkels moeten de verkoop staken en mensen mogen de sla niet kopen, ongeacht waar hij geteeld werd.

De waarschuwing komt er amper twee dagen voor de Amerikanen Thanksgiving vieren, een feestdag waarbij traditioneel vaak een ‘caesar salad’ met Romeinse sla als bijgerecht voor de kalkoen wordt geserveerd.

Nierfalen

De voorbije dagen werden 32 mensen in 11 staten ziek na het eten van besmette Romeinse sla. Dertien van hen belandden in het ziekenhuis, één patiënt kampt met nierfalen. Ook in Canada raakten 18 mensen besmet met dezelfde E.coli-variant.

Het agentschap raadt consumenten ook aan om de plek waar de sla bewaard werd, te ontsmetten. Mensen die besmet werden met E.coli worden meestal binnen de drie à vier dagen na consumptie ziek, zegt het CDC.

Bron van besmetting

Het is al de tweede gevaarlijke E.coli-uitbraak in de VS dit jaar. Tussen maart en juni werden ook al 210 mensen ziek, vijf van hen overleefden de besmetting niet. Onderzoekers slaagden er toen echter niet in om de precieze bron van de uitbraak te bepalen, al leidden sporen wel naar teelgebieden in Yuma, Arizona.

Voorlopig is nog onduidelijk waar de bron van de huidige besmetting ligt. De meest recente uitbraak heeft dezelfde genetische code als een uitbraak van eind vorig jaar in zowel de VS als Canada.

Boosdiener bij alle drie uitbraken is de besmetting met E.coli O157:H7. Die produceert een giftige stof die het hemolytisch-uremisch syndroom veroorzaakt, een vorm van nierfalen.

Tot de jaren 1990 was een E.coli-besmetting veelal het gevolg van het eten van besmet vlees. Recent wordt ze echter steeds vaker in verband gebracht met bladgroenten.