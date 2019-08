Opnieuw onschuldig slachtoffer op de sporen getrapt: jongeman kan naderende metro maar nipt ontwijken Sven Van Malderen

08 augustus 2019

21u33

Bron: El Pais 20 In Madrid is een reiziger laf in de rug aangevallen en op de sporen getrapt. Dankzij een snelle reflex kon de jongeman zich nog net op tijd wegtrekken voor de naderende metro. De dader, een Braziliaan met mentale problemen, kon opgepakt worden. Een dikke week geleden duwde een Eritreeër ook al een moeder en haar zoon op de treinsporen in Frankfurt, met fatale gevolgen voor het kind.

Het nieuwste incident deed zich vorige vrijdag om 9.40 uur ‘s ochtends voor in metrostation Argüelles. Vanuit het niets kreeg een wachtende passagier een trap in de rug, waardoor hij op de sporen belandde.

Het slachtoffer reageerde bijzonder alert en kon met een fikse zwaai een veilige ruimte onder het perron bereiken. Eén seconde later en de metro zou hem overreden hebben.

Schaafwonden

Toen het gevaarte opnieuw vertrokken was, kon de man zijn schuilplaats verlaten. Omstanders hielpen hem terug op het perron. Als bij wonder was hij enkel wat geschaafd aan zijn elleboog en rechtervoorarm.

Getuigen wisten de dader in bedwang te houden tot enkele bewakers ter plaatse kwamen. Daarop werd de politie verwittigd. Een rechter hield de Braziliaan zaterdag aan op verdenking van poging tot doodslag.

Geen onbekende

Bruno bleek geen onbekende voor het gerecht. In de voorbije maanden was hij al twee keer gearresteerd omdat hij het te bont gemaakt had.

Zo gooide hij zonder enige reden het meubilair van een bar aan diggelen. Een van de eigenaars wilde hem tegenhouden, maar liep tijdens het gevecht een elleboogbreuk op. Zelfs toen de politie ter plaatse kwam, gaf de Braziliaan zich niet zonder slag of stoot gewonnen.

Sigarettenpeuk in politiewagen

Een maand geleden gooide Bruno nog een sigarettenpeuk in een rijdende politiewagen. De agenten gingen hem te lijf, maar kregen daarbij zelf ook de nodige klappen te verduren. Met veel moeite konden ze hem uiteindelijk toch overmeesteren. Omdat de man wel vaker onbekenden aanvalt, gaat de politie uit van een geestelijke aandoening.

Een dikke week geleden duwde een Eritreeër een moeder en haar zoon op de sporen in Frankfurt. Het kind overleefde de klap met de hogesnelheidstrein niet. Dader Habte Araya kon snel gevat worden in de buurt van het station. De vader van drie kinderen wordt beschuldigd van moord en dubbele moordpoging. Eerder dit jaar had hij in een psychiatrisch ziekenhuis verbleven.