Opnieuw onrust in Tunesië, dag nadat man omkomt IB

03u45

Bron: Belga 1 REUTERS Protesten in de Tunesische stad Terbourba, ten zuiden van de hoofdstad Tunis. In Tunesië zijn er gisterenavond opnieuw schermutselingen uitgebroken tussen betogers en de ordediensten. Een dag eerder was er een man omgekomen. De sociale onvrede, zeven jaar na de revolutie, wordt gevoed door besparingsmaatregelen.

Jongeren kwamen op straat in Tebourba, dertig kilometer ten westen van Tunis. Daar werd dinsdag een man begraven die was omgekomen bij rellen de avond tevoren. Politie en militairen zetten traangas in, nadat ze bekogeld waren met stenen.

Arabische lente

Een gelijkaardige situatie in het armere centrum van het land, in Kasserine en Jelma, een plaats dichtbij Sidi Bouzid. Daar begon in 2010 het sociale protest dat aanleiding gaf tot de Arabische Lente. Ook was er oproer in Gafsa, in het zuiden.

Intussen blijft er discussie over de doodsoorzaak van de man van 45 jaar die om het leven is gekomen. Volgens de betogers is hij een martelaar. Maar de resultaten van de autopsie dinsdag werden niet bekendgemaakt. Het ministerie van Binnenlandse Zaken ontkent dat de politie verantwoordelijk is voor zijn dood. Hij zou geen tekenen van geweld vertonen.

"We zijn bereid te luisteren, maar iedereen die wil manifesteren moet dat vreedzaam doen", zei premier Youssef Chahed op radiozender Mosaïque FM.

