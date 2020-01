Opnieuw onenigheid in Brits parlement, Lagerhuis stemt aanpassingen aan brexitakkoord vlot weg YV

22 januari 2020

17u59

Bron: Belga, Reuters 0 Het Britse lagerhuis heeft de amendementen van het Hogerhuis op de brexitwet van premier Boris Johnson weggestemd. De parlementsleden stemden onder andere over een fysiek bewijs van verblijfsvergunning voor de miljoenen Europese burgers in het Verenigd Koninkrijk en gezinshereniging voor minderjarige vluchtelingen.

De brexitwet, die het brexitakkoord van premier Boris Johnson met de EU moet omzetten in nationale wetgeving, geraakte eerder deze maand al zonder kleerscheuren door het Britse Lagerhuis. Daarna was het aan het Hogerhuis om de tekst te bespreken en eventueel aanpassingen in te dienen. En dat deden de Lords: in totaal raakten vijf amendementen op de brexitwet goedgekeurd door het Hogerhuis. De EU-burgers in Groot-Brittannië moeten een verblijfsvergunning aanvragen als ze er willen blijven en ontvangen dan een e-mail met een pdf-document waarin staat dat ze de status effectief hebben. Alles zou online verlopen om kosten te besparen. (Lees hieronder verder)

Te omslachtig

Maar er kwam protest tegen die digitale werkwijze. Verschillende instanties gaven aan dat het zo te omslachtig wordt om te controleren of een Europeaan wel degelijk legaal in het land verblijft. Er wordt ook gevreesd voor een herhaling van de Windrush-affaire, waarbij migranten uit voornamelijk de Caraïben onterecht gedeporteerd werden, medische zorgen werden geweigerd of hun huizen verloren, omdat zij nooit een fysiek bewijs van hun recht op verblijf hadden gekregen.

Toch stemde het Lagerhuis woensdagmiddag tegen zo een fysiek verblijfsdocument. Onverwacht is dat niet: de Conservatieve partij van Boris Johnson heeft een erg ruime meerderheid in het Lagerhuis, en de stemming in de Lords van begin deze week werd algemeen gezien als een nederlaag voor de regering. (Lees hieronder verder)

Pingpongspel

Het Lagerhuis verwierp ook de andere vier amendementen, zoals over het recht op gezinshereniging van minderjarige vluchtelingen. Volgens de regering is gezinshereniging sowieso een recht dat ze wil verdedigen, en is daar "geen nieuwe wettelijke garantie voor nodig". Ook de amendementen over de rechten van Britse rechtbanken en ministers om af te wijken van Europees recht of arresten van het Europees Hof van Justitie eens de brexit een feit is, haalden het niet.

De brexitwet gaat nu terug naar het Hogerhuis tot beide kamers het eens zijn over de tekst. Dat pingpongspel moet volgende week wel afgerond zijn: de Queen moet de wet nog ondertekenen, waarna het Europees Parlement zich komende woensdag buigt over het in werking stellen van het brexitakkoord. Als alles goed gaat, kunnen de Britten op 31 januari om 23 uur lokale tijd uit de EU stappen.